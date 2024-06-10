Расчеты гаубиц «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-СМ2» группировки войск «Запад» в рамках контрбатарейной борьбы уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине населенного пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области.
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