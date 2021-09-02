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Что делал «мистер Левински» в Овальном кабинете? Первые итоги встречи Байдена и Зеленского неутешительны для Украины

Что делал «мистер Левински» в Овальном кабинете? Первые итоги встречи Байдена и Зеленского неутешительны для Украины

Встреча Зеленского и Байдена продолжалась более двух часов, и закончилась почти в полночь. Офис президента почти сразу же опубликовал длиннющее совместное заявление двух лидеров – как подтверждение солидности намерений сторон.

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