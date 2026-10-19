1978 год: неудачная динамическая защита для «Леопарда»

Хроника сотворения брони В 1976–1978 годах было изготовлено и расстреляно более 170 мишеней различных конфигураций: от одиночных сэндвич-панелей с тонкой взрывчатой прослойкой до полномасштабных броневых модулей, полностью перекрывавших лобовую проекцию Leopard 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- АФ Чеченец, назвавши...
- LD Чеченец, назвавши...
- «Конец живого тов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым