Без дорог и тротуаров - что поджидает читинских учеников на пути в школу

Жители Читы возмущены состоянием дороги к начальной общеобразовательной школе-интернату №4. По словам очевидцев, дорога к школе представляет собой постоянное болото, по которому невозможно ходить или ездить.
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