Стоимость проезда вырастет в маршрутке №2

В Чите с 8 февраля вырастет стоимость проезда в маршрутках №2. Об этом ZAB.RU сообщил очевидец.«Почему бы сразу до полтинника не поднять, чтобы было удобнее считать? Водитель, в ответ на вопрос, почему стоимость проезда вырастет, сказал, что виноваты цены на бензин и прочие расходы на обслуживание транспорта», - рассказал собеседник редакции.