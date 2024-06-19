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Владимирские новости

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Бастрыкин поручил расследовать ДТП, с погибшим студентом во Владимирской области

Бастрыкин поручил расследовать ДТП, с погибшим студентом во Владимирской области

Бастрыкин поручил СК расследовать смертельное ДТП, случившееся год назад во Владимирской области. Следкомом СК России по Владимирской области инициирован вопрос перед надзорным органом о передаче уголовного дела следователям регионального СК России.

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