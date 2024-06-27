Герой России получил 11 лет тюрьмы за убийство и хулиганство

Военный суд Луганской Народной Республики приговорил заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Министерства обороны, Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима за убийство и хулиганство.
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