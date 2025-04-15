В России предложили смягчить наказание за дачу взятки

В пояснительной записке автор инициативы отметил, что борьба с коррупцией в существующем виде – это борьба со следствием В России предложили смягчить ответственность за факт дачи взятки и ввести уголовное наказание за сокрытие этого преступления.
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