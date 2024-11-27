Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на атаки ATACMS по Курской области

Одной из главных тем дня сегодня стало вечернее заявление российского Минообороны о подготовке ответных ударов на последние атаки ВСУ, которые вновь били дальнобойными западными ракетами по территории Курской области.
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