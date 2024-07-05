Строительство корпуса для начальных классов школы №3 продолжается

Рабочие уже закрывают цокольный этаж. Возведение здания стартовало в декабре прошлого года. Проект предусматривает: 20 классов, актовый зал, группы художественного воспитания и спортивно-оздоровительные, библиотечно-информационный центр, зоны отдыха, медицинский блок и столовую.
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