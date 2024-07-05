Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Строительство корпуса для начальных классов школы №3 продолжается

Строительство корпуса для начальных классов школы №3 продолжается

Рабочие уже закрывают цокольный этаж. Возведение здания стартовало в декабре прошлого года. Проект предусматривает: 20 классов, актовый зал, группы художественного воспитания и спортивно-оздоровительные, библиотечно-информационный центр, зоны отдыха, медицинский блок и столовую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх