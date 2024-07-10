Ушли искать овец: в Челябинской области пропали дед с внуком

Спасатели отправились на помощь семье, попавшей в беду в Карталинском районе.Пожилой мужчина с пареньком пропали ещё 8 июля, а 9-го оперативному дежурному Локомотивного отряда областной ПСС поступило сообщение от жительницы села Анненское.