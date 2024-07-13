Медведев уступил Алькарасу в полуфинале «Уимблдона», «Ман Сити» – лидер рейтинга УЕФА, Байден не приедет на открытие ОИ в Париж и другие новости

Лена Мисько

Честность - не порок "Краснодар" будто бы играет в меньшинстве. Причем даже не вдесятером, а вдевятером. Ну играйте в 2 нападающих, дайте сыграть Козлову. Поборитесь за титул, которых у Галицкого нет и с таким тренерами не будет. Что делает Смолов на поле? Получает в недодачу спиной к чужим воротам и отыгрывается назад. Или пытается продлить на третьего, но все невпопад. Одни потери. Эти защитники тёмненькие просто петрушки. Что хотят с ними, то и делают. Мне жалко Кривцова, который единственный, кто пытается играть в футбол. Сперцяна в принципе будто бы и нет на поле. Эта игра обречена на такой результат. Самое главное, что "Зенит" не делает ничего выдающегося. Он просто играет без брака и через мобильную подстройку друг под друга. Как "Краснодар" пытается играть в прессинг на чужой половине поля, так это вообще комедия. Питерцы просто глумятся над быками, выходя из обороны. Мне прискорбно от того, что такой командой руководит такой слабый тренер. Беспомощный, но высокомерный до мозга костей, а на самом деле закомплексованный ребёнок, который просто случайно попал в такой клуб. Гнать его в шею. #зенит #краснодар #суперкубокроссии #мнение