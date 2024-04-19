Во Владивостоке стартовал комплексный дорожный ремонт на нескольких участках

Во Владивостоке стартовал комплексный дорожный ремонт на двух участках, сообщает PRIMPRESS. Компания-подрядчик «ИнвестСтройТорг» проводит работы на улицах Героев Хасана и Никифорова, а также на перекрестке Адмирала Юмашева – Адмирала Кузнецова – Нейбута.
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