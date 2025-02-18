Кеннеди-младший призвал Зеленского остановиться

Роберт Кеннеди-младший призвал в социальной сети X* украинского политика Владимира Зеленского остановиться, по его словам, американские налогоплательщики больше не будут финансировать проведение боевых действий при помощи денег, заработанных с трудом.
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