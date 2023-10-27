В Барнауле подскочил спрос на услуги шиномонтажа

В некоторых автосервисах поменять резину можно только в порядке живой очереди В Барнауле с приходом снегопадов и холодов под конец октября начался сезонный рост спроса на услуги шиномонтажа, пишет "КП-Барнаул".
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