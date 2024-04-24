Почему министр Мурашко должен уйти в отставку. Факты от Пронько

Надежда Белугина

Какое-то несоответствие. К нам едут лечиться, потому что в другой стране этого получить нельзя. Так почему мы собираем миллионы на лечение наших детей в других странах, если у нас есть такие специалисты? Платите такие суммы нашим, они и стараться будут сделать больше. А почему для наших иностранцы такие миллионы за одну операцию не платят? Ну, им нужно платить меньше, чтобы иностранцы лечиться приезжали, потому что у нас медицина дешёвая. Вот это можно понять? Просто для того, чтобы похвастаться?