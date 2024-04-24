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Царьград

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Почему министр Мурашко должен уйти в отставку. Факты от Пронько

Почему министр Мурашко должен уйти в отставку. Факты от Пронько

Считаные недели остаются до отставки нынешнего правительства России. Сразу после инаугурации президента все высокопоставленные чиновники станут исполняющими обязанности министров и вице-премьеров.

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Комментарии
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Ed Red
Явная заказуха от претендента на пост министра. Тем более что критикуются абсолютно дельные предложения. Видимо претендент их не в силах понять, то есть идиот.
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15 час.
ГД
Галина Друзина
Да, мидицина у нас никудышная, которая бесплатная, а платная ещё хуже.
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12 час.
Надежда Белугина
Какое-то несоответствие. К нам едут лечиться, потому что в другой стране этого получить нельзя. Так почему мы собираем миллионы на лечение наших детей в других странах, если у нас есть такие специалисты? Платите такие суммы нашим, они и стараться будут сделать больше. А почему для наших иностранцы такие миллионы за одну операцию не платят? Ну, им нужно платить меньше, чтобы иностранцы лечиться приезжали, потому что у нас медицина дешёвая. Вот это можно понять? Просто для того, чтобы похвастаться?
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7 час.

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