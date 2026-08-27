Старт работам по благоустройству дан! На выезде из города вокруг постамента для военной техники началась укладка тротуарной плитки.
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Старт работам по благоустройству дан! На выезде из города вокруг постамента для военной техники началась укладка тротуарной плитки.
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