Вратарь Марк-Андре Флёри завершил карьеру

40-летний вратарь «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флёри провёл последний матч в карьере. В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3) и завершила выступление в плей-офф.
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