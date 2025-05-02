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Вратарь Марк-Андре Флёри завершил карьеру

Вратарь Марк-Андре Флёри завершил карьеру

40-летний вратарь «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флёри провёл последний матч в карьере. В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3) и завершила выступление в плей-офф.

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