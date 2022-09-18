ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на восемнадцатое сентября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1252 = Бог становится видимым, осязаемым, доступным опыту через индивидуальное осознание, которое несёт в себе Душа =Вы призваны организовать процесс изучения тех Космических Знаний, которые передавались Человечеству ранее = Главное, пока вы не поставили перед собой положительную Цель, то и вечная борьба с проблемами не прекратится никогда = Душа - вот что в человеке настоящее - это главная составляющая, на которой сосредоточена вся структура! =Жизнь – это движение Энергии - больше двигайтесь, изучайте новое, постоянно развивайтесь, ставьте цели и достигайте их = Жить в потоке означает жить в Боге; жить в Боге - это жить в радости! (Находясь в радости, вы будете находиться в потоке) =Каждый поступок есть акт самоопределения.