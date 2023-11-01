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Полпред Комаров оценил работу против легализации незаконных доходов в ПФО

Полпред Комаров оценил работу против легализации незаконных доходов в ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноября, ФедералПресс. В столице Приволжья под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

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