Полпред Комаров оценил работу против легализации незаконных доходов в ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноября, ФедералПресс. В столице Приволжья под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
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