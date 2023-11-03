Рогов: ВСУ стягивают под Авдеевку части группировки "Таврия"

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают часть подразделений оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" с Времевского направления под Авдеевку в ДНР.