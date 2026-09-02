Крымским волонтёрам передали ткани и швейную технику для пошива адаптивных пижам бойцам

Народный фронт при поддержке первого заместителя Председателя Правительства РФ Д. В. Мантурова провёл централизованную закупку тканей, фурнитуры и швейной техники для волонтёрских сообществ, которые шьют одежду для бойцов СВО.
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