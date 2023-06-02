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Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Курск

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Курск

В ночь на 2 июня Вооруженные силы Украины атаковали Курск с помощью беспилотников. Глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канал сообщил о последствиях удара.

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