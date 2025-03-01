Драка с Меченым в жестоком и мрачном отрывке из «Сорвиголовы: Рожденный зано...

Драка с Меченым в жестоком и мрачном отрывке из «Сорвиголовы: Рожденный заново»Уже через три дня Дьявол Адской Кухни вернется на улицы Нью-Йорка в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново», ну а пока можно посмотреть настраивающий на нужный лад отрывок с Меченым.