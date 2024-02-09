WSJ: Байден принял решение по экспорту СПГ под давлением Рокфеллеров

Решение прекратить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ из Соединённых Штатов было принято американским президентом Джо Байденом под давлением экологических групп, финансируемых богатыми спонсорами, такими как Рокфеллеры.
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