Россияне отдохнут на 23 февраля и 8 марта в 2024 году Елена ГалицкаяПраздничный уикенд в феврале и марте ожидает жителей России, так как 23 февраля и 8 марта выпадают на пятницу, обещая продлиться до воскресенья.