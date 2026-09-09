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Батраков: «Мои представители общались с «ПСЖ», но по независящим от меня причинам не сложилось. Но я не расстроен»

Батраков: «Мои представители общались с «ПСЖ», но по независящим от меня причинам не сложилось. Но я не расстроен»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков подтвердил, что мог продолжить карьеру в «ПСЖ».Полузащитник сборной России Алексей Батраков подтвердил, что мог продолжить карьеру в «ПСЖ».

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