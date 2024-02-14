Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удар по полигону ВСУ в Селидово

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил факт удара Вооруженных сил РФ по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово на территории Донецкой народной республики (ДНР), подконтрольной Киеву.
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