Агенты Клаудиньо и Барриоса не слышали о том, что Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита»: «Шансы на чемпионство есть, пока не сыгран последний матч»

Вчера «Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в домашней игре 28-го тура Мир РПЛ – впервые за 13 лет. «Динамо» после победы над «Балтикой» (3:2) возглавило таблицу, оторвавшись от петербуржцев на 2 очка по итогам 28-го тура.