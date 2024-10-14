ЦИК применила санкции за нарушения порядка финансовой поддержки избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению отчеты и информацию о финансировании избирательной кампании кандидатов на должность президента Республики Молдова на президентских выборах от 20 октября 2024 года по состоянию на 30 сентября 2024 года.
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