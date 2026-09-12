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Математики предупредили об угрозе ИИ для науки

Математики предупредили об угрозе ИИ для науки

Развитие ИИ может навредить научной работе и математическому сообществу, заявили 12 сентября 25 обладателей медали Филдса в открытом письме на сайте движения Math and AI.

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