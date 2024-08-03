"Нужны те, у кого срок больше 20 лет". Откровения штурмовика "Вагнера" о тюрьме и войне

Если тебе, достанется палкой... про меж ушей, то ты поймёшь... что так нельзя!... но жизнь не узнаешь.... если внутри нет таких качеств.... как Мораль, Нравственность, Честь.

vagas Karlito

А кто сказал что у него их нет! Знавал людей раз оступившихся и в тюрьме окончательно пропавших! А тут шанс выпал и он его прошел честно что бы выводы сделать! Вот педофилов и насильников всяких мастей выпу\скать нельзя даже в ряды тех кто воюет!) Этих нужно уничтожать можно и палкой!))