КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Война меняет всё. Сергей, позывной Касли, уходил на фронт из колонии строгого режима в Нижнем Тагиле, где сидят зэки с большими сроками и серьёзными статьями, а вернулся героем-штурмовиком с пятью медалями и крестами и начал новую жизнь.
"Нужны те, у кого срок больше 20 лет". Откровения штурмовика "Вагнера" о тюрьме и войне
Комментарии
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Алексей Тан
Если тебе, достанется палкой... про меж ушей, то ты поймёшь... что так нельзя!... но жизнь не узнаешь.... если внутри нет таких качеств.... как Мораль, Нравственность, Честь.
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6 час.
vagas Karlito
А кто сказал что у него их нет! Знавал людей раз оступившихся и в тюрьме окончательно пропавших! А тут шанс выпал и он его прошел честно что бы выводы сделать! Вот педофилов и насильников всяких мастей выпу\скать нельзя даже в ряды тех кто воюет!) Этих нужно уничтожать можно и палкой!))
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6 час.
Владимир Соколов
война меняет всех, только по разному
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6 час.
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