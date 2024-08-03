Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Нужны те, у кого срок больше 20 лет". Откровения штурмовика "Вагнера" о тюрьме и войне

"Нужны те, у кого срок больше 20 лет". Откровения штурмовика "Вагнера" о тюрьме и войне

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Война меняет всё. Сергей, позывной Касли, уходил на фронт из колонии строгого режима в Нижнем Тагиле, где сидят зэки с большими сроками и серьёзными статьями, а вернулся героем-штурмовиком с пятью медалями и крестами и начал новую жизнь.

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Комментарии
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Алексей Тан
Если тебе, достанется палкой... про меж ушей, то ты поймёшь... что так нельзя!... но жизнь не узнаешь.... если внутри нет таких качеств.... как Мораль, Нравственность, Честь.
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6 час.
vagas Karlito
А кто  сказал что у него их нет! Знавал людей раз оступившихся и в тюрьме окончательно пропавших! А тут шанс выпал  и он его прошел  честно что бы выводы сделать! Вот педофилов и насильников всяких мастей выпу\скать нельзя даже в ряды    тех кто воюет!) Этих нужно уничтожать  можно и палкой!))
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6 час.
Владимир Соколов
война меняет всех, только по разному
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6 час.

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