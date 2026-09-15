Борьба за песни «Ласкового мая» и арест: жизнь скандального продюсера Разина

Андрей Разин смог пробиться в мир-шоу бизнеса и превратить «Ласковый май» в самую популярную группу в стране, но в личной жизни он столкнулся с трагедиями, а в последние годы запятнал репутацию судами и скандалами.
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