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Борьба за песни «Ласкового мая» и арест: жизнь скандального продюсера Разина

Борьба за песни «Ласкового мая» и арест: жизнь скандального продюсера Разина

Андрей Разин смог пробиться в мир-шоу бизнеса и превратить «Ласковый май» в самую популярную группу в стране, но в личной жизни он столкнулся с трагедиями, а в последние годы запятнал репутацию судами и скандалами.

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