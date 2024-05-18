Гросси намерен в мае посетить Россию, чтобы обсудить техаспекты вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости заявил, что планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).