Гросси намерен в мае посетить Россию, чтобы обсудить техаспекты вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости заявил, что планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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