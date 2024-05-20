Проведение форума о деловом туризме в рамках ПМЭФ обойдется в 2,4 млн

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 5-8 июня. В рамках саммита будет проведено мероприятие по продвижению делового туризма в Северной столице — Петербургский международный туристский форум Travel Hub.
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