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Царьград

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Одессу распродают по кускам. Враг готовится сдать город?

Одессу распродают по кускам. Враг готовится сдать город?

Одессу распродают по кускам. Враг готовится сдать город? Как точно заметил журналист Валентин Филиппов, топоним "Украина" произошёл не от "края" или "окраины", а от простого и понятного "украсть".

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