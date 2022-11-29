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Источник сообщил, что в Италии готовится резолюция о продолжении поставок оружия Украине в следующем году

Источник сообщил, что в Италии готовится резолюция о продолжении поставок оружия Украине в следующем году

Источники в итальянском парламенте сообщили, что представители партий правящего большинства "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине в 2023 году.

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