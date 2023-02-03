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Джа Морэнт – о репутации «Мемфиса»: «В НБА ненавидят нас»

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт считает, что к команде существует предвзятое отношение в лиге. Морэнт выразил эту мысль, комментируя драку между игроком «Кливленда» Донованом Митчеллом и защитником «Гризлис» Диллоном Бруксом.

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