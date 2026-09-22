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Резервы организма: французские учёные нашли ключевые маркеры здорового старения

Резервы организма: французские учёные нашли ключевые маркеры здорового старения

Исследователи из Франции обнаружили, что здоровые взрослые старше 55 лет, которые регулярно занимались спортом в течение 30 лет, обладают более высоким жизненным потенциалом, чем неактивные сверстники .

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