ЧС в Белгородской области: новые меры поддержки пострадавших от атак ВСУ

По словам Александра Куренкова, главы МЧС, ситуация в области остается крайне напряженной. В результате атак, исходящих с украинской стороны, были повреждены жилые дома и важные инфраструктурные объекты, что привело к гибели и ранениям среди мирных жителей.
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