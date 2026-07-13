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Царьград

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Эксперт Свириденко оценил перспективы сотрудничества России и США

Эксперт Свириденко оценил перспективы сотрудничества России и США

Антон Свириденко из Института экономики роста заявил, что Россия и США имеют потенциал для экономического и технологического сотрудничества, включая редкоземельные металлы и космос, но новые проекты пока не в планах из-за неурегулированных вопросов на Украине.

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