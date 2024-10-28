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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Ушаков: «Для АКМ вступление в КХЛ – верное решение. Я бы еще включил в лигу «Югру», «Кузню» и «Сокол»

«Считаю, что для АКМ вступление в КХЛ – очень верное решение. Условия, наверное, для этого есть. Не знаю, правда, что там с дворцом.

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