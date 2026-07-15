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Закон, порядок, государство

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Железная воля железного человека: курский пожарный стал серебряным призером чемпионата России

Железная воля железного человека: курский пожарный стал серебряным призером чемпионата России

Соревнования по триатлону «Медный всадник» прошли в Санкт-Петербурге. Командир отделения 2 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области Алексей Зиновьев выступал на «железной» дистанции: он проплыл, проехал на велосипеде и пробежал 226 километров за 8 часов 42 минуты.

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