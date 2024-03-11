Врач развеяла популярный миф о разогретых макаронах

Вопреки распространенному убеждению, крахмал в разогретых макаронах не навредит здоровью, рассказала диетолог, нутрициолог медицинского центра «Медскан» Антонина Леонтьева, передает inAktau со ссылкой на «Лента.
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