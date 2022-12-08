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Сборные Китая по волейболу в апреле сыграют против команд чемпионата России

В апреле 2023 года российские волейбольные клубы проведут серию матчей против мужской и женской сборных Китая.

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