Самолет из Омска в Петербург вылетит на восемь часов позже 10 декабря

В ожидании рейса находятся более 200 пассажиров, в том числе и дети. Международный аэропорт Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева объявил о задержке рейса авиакомпании «Северный ветер» по маршруту «Омск – Санкт-Петербург» в субботу, 10 декабря.