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    На сколько Путятич даст добро, на столько и снизят ставку.Что будет с ключе...
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Как жил и писал поэт Борис Поплавский

Как жил и писал поэт Борис Поплавский

6 июня 1903 года родился Борис Поплавский — возможно, главный русский поэт первой волны эмиграции. Автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с автором онлайн-проекта и книги «Незамеченное поколение» Полиной Проскуриной-Янович о «неровности» Поплавского, его образе жизни, отношениях с наркотиками и Богом.

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