Как жил и писал поэт Борис Поплавский

6 июня 1903 года родился Борис Поплавский — возможно, главный русский поэт первой волны эмиграции. Автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с автором онлайн-проекта и книги «Незамеченное поколение» Полиной Проскуриной-Янович о «неровности» Поплавского, его образе жизни, отношениях с наркотиками и Богом.