Опубликованы кадры подготовки иностранных наёмников к штурму позиций ВС РФ В Сети опубликованы видеокадры, на которых запечатлена большая группа латиноамериканских наёмников, готовящихся к боевым действиям против российской армии.
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