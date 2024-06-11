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Дело возбудили после избиения 11-летнего мальчика подростком в Красноярском крае

Дело возбудили после избиения 11-летнего мальчика подростком в Красноярском крае

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В Красноярском крае возбудили уголовное дело после жестокого избиения 11-летнего мальчика подростком, пока приятель обидчика снимал происходящее на камеру, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
Детские колонии это нечто............. попали детки, отпедерастят на раз. Приятель как соучастник пойдет.
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9 час.

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