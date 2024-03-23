Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии – операция «Союзная сила»

Операция «Союзная сила» (Operation Allied Force) – военно-воздушная операция Организации Североатлантического договора (НАТО), проведенная в нарушение Устава ООН, против Союзной Республики Югославия (СРЮ) в период с 24 марта по 10 июня 1999 года.
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